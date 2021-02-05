Загреб, 5 февраля, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Авиакомпания Air Serbia с 8 февраля уменьшит число рейсов в Загреб. Хотя в предыдущие месяцы данная компания осуществляла в основном от трех до четырех и даже больше еженедельных рейсов. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list 5 февраля.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Теперь с 8 февраля на указанной линии будет доступно только два рейса в неделю, в понедельник и пятницу.

С 8 по 28 февраля Air Serbia осуществит только шесть рейсов между Загребом и Белградом. Для пассажиров будет доступно около 850 мест в обоих направлениях.

Ожидается, что Air Serbia восстановит прежнее количество рейсов в направлении Хорватии летом. Возможно возобновление полётов из Белграда в Пулу и Задар.