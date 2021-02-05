Санкт-Петербург, 5 февраля, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Еще один участник несанкционированных уличных акций, применивший насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов, заключен под стражу в Петербурге. Ленинский районный суд отправил в СИЗО Евгения Туганкова, допустившего физическую агрессию в отношении сотрудника ОМОН Росгвардии на Пионерской площади 31 января 2021 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Следственный изолятор

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, по данным следствия, Туганков вместе с группой лиц с целью воспрепятствовать законным действиям сотрудников ОМОН по задержанию участников незаконного митинга умышленно применил в отношении омоновца насилие, не опасное для жизни и здоровья.

Бойцу нанесли не менее двух ударов кулаками в область головы и толкнули в туловище, причинив физическую боль.

Туганков заключен под стражу по 30 марта, ему предъявлено обвинение и грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суды взяли под стражу двоих участников нападения на полицейских 31 января на Сенной площади Петербурга, в результате которого один из правоохранителей был вынужден достать из кобуры табельный пистолет.