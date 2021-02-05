Вашингтон, 5 февраля, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Американская компания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) представила пикап с двигателем, работающим на водороде. Изображения авто распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Scuderia Cameron Glickenhaus Водородный пикап Baja Boot

Новинка получила название SCG 010 Zero. Внешне автомобиль имеет сходства с моделью Baja Boot — такая же передняя часть с большой поперечной балкой, четыре круглые фары на капоте и чёрные расширители крыльев.

В движение пикап приводит современный силовой агрегат на водородных топливных элементах. Запас хода этого двигателя достигает 1600 км на одном баке.

Ожидается, что водородные топливные элементы будут приводить в действие электродвижки на обеих осях. Таким образом авто станет полноприводным.

Ранее доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов сообщил, что в долгосрочной перспективе водородная энергетика будет активно развиваться, поскольку водород является одним из самых экологически чистых видов топлива.

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