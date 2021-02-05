Ростов-на-Дону, 5 февраля, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В Ростовской области создадут центр обслуживания «Вертолёты России». Это следует из соглашения, которое подписали донской губернатор Василий Голубев и руководитель холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

Предполагается, что сотрудники центра возьмут на себя сферу финансов, отчётности и расчётов холдинга. Создание объекта позволит трудоустроить более 500 человек.

По словам губернатора, крупнейшее предприятие холдинга «Вертолёты России» — завод «Роствертол» — намерен в 2021 году увеличить объёмы производства, а также в 2,5 раза — экспорт по линии военно-технического сотрудничества.