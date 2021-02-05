Калуга, 5 февраля, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Калужской области количество выданных ипотечных жилищных кредитов в 2020 году составило 12 тыс. 694 шт., что на 21,8% больше, чем годом ранее. Объемы жилищного кредитования в регионе увеличились на 35,9% — до 31 млрд рублей, сообщила 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM управляющий Калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Ипотечный жилищный кредит.

В период карантинных ограничений из-за коронавирусной инфекции банки поддержали заёмщиков, оказавшихся в сложной ситуации, с помощью программ реструктуризации, как государственных (кредитные каникулы), так и собственных. Всего банки реструктурировали 793 ипотечных кредита жителей региона на общую сумму около 1,4 млрд рублей.

«Большинство ипотечных заемщиков, которые оформили кредитные каникулы, после их окончания смогли вернуться в нормальный график платежей. Одни клиенты благодаря передышке восстановили свое финансовое положение, другие после каникул не оправились полностью и воспользовались банковскими программами реструктуризации кредитов. Но и тем, и другим удалось избежать просрочек, — сказала Ирина Карлаш. По итогам года ипотечный портфель в регионе остается на высоком качественном уровне: доля просроченной задолженности по ипотеке свыше 90 дней в Калужской области составляет 0,9%».

Совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов в Калужской области к началу 2021 года составил 72,3 млрд рублей. Для ипотечных заемщиков продолжает действовать такая льгота, как ипотечные каникулы по закону, принятому в 2019 году. Заемщики могут воспользоваться правом на ипотечные каникулы при возникновении сложной жизненной ситуации. Кроме того, Банк России рекомендовал кредиторам до 31 марта 2021 года продолжать реструктурировать кредиты и займы граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов, по условиям программ реструктуризации, существующих у кредиторов.