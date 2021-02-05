Луганск, 5 февраля, 2021, 15:34 — ИА Регнум. За минувшую неделю оперативно-тактическая группировка (ОТГ) ВСУ «Север» лишилась девятерых силовиков. Об этом сообщил 5 февраля во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потери

«По нашим данным, только за период с 30 января по 5 февраля 2021 года в соединениях и частях ОТГ «Север» небоевые потери составили девять человек», — рассказал он.

По данным Народной милиции, инциденты с участием боевиков ВСУ были вызваны неосторожным обращением с оружием, алкоголем и неуставными отношениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двое украинских военных подорвались на мине, установленной сапёрами ВСУ.