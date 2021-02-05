Санкт-Петербург, 5 февраля, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Жителей Ленинградской области в ближайшие три дня ждут морозы до минус 25 градусов. Об этом 5 февраля сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний хвойный лес в Ленобласти

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 6 февраля в Ленинградской области ожидается температура воздуха ночью −17… −22 градуса. На дорогах гололедица, снежные накаты.

В воскресенье, 7 февраля, температура воздуха ночью местами опустится до −20… −22 градусов. В понедельник, 8 февраля, местами на востоке региона будет −20… −25 градусов. На дорогах гололедица.

Кроме того, в течение трех ближайших дней в регионе ожидается небольшой снег и умеренный северный, северо-западный ветер.