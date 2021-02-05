Уфа, 5 февраля, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Новое здание внутреннего терминала международного аэропорта официально открыли в Уфе. Об этом 5 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на совей странице в социальной сети.

Pravitelstvorb.ru Новое здание внутреннего терминала международного аэропорта в Уфе

По его словам, это является большим событием.

«Новый терминал — не уступает лучшим из тех, что я видел. В ходе реконструкции он пополнился новым блоком. Оснащен просторными, светлыми залами, современной зоной выдачи багажа», — сообщил Хабиров.

Он также сообщил, что в терминале оборудована комната матери и ребенка, все помещения приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Наша воздушная гавань, на 100% принадлежащая республике, сегодня по праву считается одним из лучших аэропортов в России, лидером в ПФО по числу пассажиров. Это эффективно работающее предприятие, на котором трудятся полторы тысячи жителей Башкортостана», — сообщил Хабиров.

Он также добавил, что в республике начнется работа по проектированию нового аэродромного комплекса.