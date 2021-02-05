Ярославль, 5 февраля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Ярославле разработан проект по завершению работ на Добрынинском путепроводе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Добрынинский путепровод

Как ранее сообщало ИА REGNUM, путепровод проходил реконструкцию в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В 2020 году выяснилось, что часть моста не выдерживает нагрузки, по пролётному строению пошли трещины. Кто виноват в этом, пока до конца неясно. Между тем в мэрии сделали проект, который позволяет переделать проблемный участок.

«В настоящий момент проект по завершению работ на Добрынинском путепроводе прошел государственную экспертизу. Данные занесены на официальный сайт и проекту присвоен номер. После определения источников финансирования будут проведены торги в соответствии с 44 ФЗ и определен исполнитель, строительные работы будут продолжены», — сообщили в мэрии города.

В настоящее время движение открыто только по правой части путепровода. Если проект будет реализован, путепровод откроют целиком.