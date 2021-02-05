Калуга, 5 февраля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждены четыре летальных исхода пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 5 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли два жителя Жуковского района — 1932 и 1958 годов рождения, житель Малоярославецкого района 1959 года рождения, житель Обнинска 1946 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 226 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.