Лондон, 5 февраля, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Контраст между богатыми и бедными странами в доступе к вакцине от COVID-19 разительный: большинство развивающихся бедных стран не будут иметь доступа к препаратам до 2023 года, полагает Агата Демаре, директор отдела глобального прогнозирования Economist Intelligence Unit. Об этом она пишет в комментарии к докладу, опубликованному на сайте исследовательского центра.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«Некоторые из этих стран — особенно бедные страны с молодым демографическим профилем — вполне могут потерять мотивацию к распространению вакцин, особенно если болезнь распространилась широко или если связанные с этим расходы окажутся слишком высокими», — допускает Демаре.

Демаре напоминает, что вакцины против многих заболеваний, таких как полиомиелит или туберкулез, были доступны в течение десятилетий — но многие люди в бедных странах по-прежнему не могут получить к ним доступ.

«То, что всего год назад было названо «новым коронавирусом», останется с нами надолго, наряду со многими другими болезнями, которые формировали жизнь на протяжении веков», — полагает аналитик.