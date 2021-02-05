Калуга, 5 февраля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 150 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 5 февраля. Днём ранее, 4 февраля, в регионе был зарегистрирован 151 подтверждённый случай.

Стопкоронавирус.рф В лаборатории

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты — все новости»

Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 26 тыс. 740 человек, 2060 человек находятся на лечении, 24 тыс. 454 человек выздоровели, 226 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (444), в Обнинске (182), Боровском (121) и Кировском (108) районах.