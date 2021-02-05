Вашингтон, 5 февраля, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Два инженера Google покинули IT-гиганта по собственному желанию, сославшись на увольнение в конце 2020 года известной исследовательницы искусственного интеллекта Тимнит Гебру. Об этом CNN Business сообщило 4 февраля 2021 года.

Тимнит Гебру, эксперт по этическим проблемам искусственного интеллекта, увольнение которой из Google стало причиной увольнения других сотрудников

В сообщении, опубликованном в LinkedIn 5 января, технический директор Google Дэвид Бейкер, который работал над вопросами доверия и безопасности, написал, что он покидает компанию 19 января после более чем 16 лет непрерывной работы.

« Уход Гебру , — написал Бейкер, — погасил мое желание продолжить работу в Google ».

Такое же решение принял и разработчик программного обеспечения Винеш Каннан. О своем уходе он объявил в Twitter 3 февраля, написав, что он покинул компанию в феврале «из-за плохого обращения со стороны Google» с Тимнит Гебру и другого сотрудника Google, специалиста по найму Эйприл Керли, которая в декабре 2020 года сообщила в Твиттере о своем увольнении из-за того, что она неоднократно выступала за принятие на работу в компанию квалифицированных чернокожих выпускников колледжа.

В интервью CNN Business Дэвид Бейкер сказал, что достиг точки истощения, пытаясь улучшить культуру компании.

« Такой замечательный человек, как Тимнит, должна работать в Google. Важно, чтобы она была там », — сказал он.

Представитель Google отказалась комментировать уход Каннана и Бейкера. Она сослалась на предыдущий ответ компании относительно Керли, в котором говорилось, что Google «не согласен с тем, как Эйприл описывает своё увольнение, но не собирается комментировать ее заявления».

До увольнения из Google Гебру была одним из руководителей команды по этике искусственного интеллекта (ИИ). Она первой заявила о необходимости исследований предвзятости и неравенства в ИИ, также она была одним из немногих чернокожих сотрудников компании (согласно отчету за 2020 год только 3,7% сотрудников Google — афроамериканцы). Она также является соучредителем группы Black in AI, цель которой — увеличить представительство черных людей в этой области.

Первоначально Гебру написала в «Твиттере», что её «немедленно уволили» за электронное письмо, которое она накануне отправила по внутренней рассылке в Google Brain Womenand Allies. В электронном письме она выразила тревогу по поводу продолжающегося отсутствия разнообразия мнений в компании и разочарование по поводу внутреннего процесса, связанного с рецензированием еще не опубликованной исследовательской работы, соавтором которой она являлась.

В более поздних твитах Гебру пояснила, что никто в Google прямо не сказал ей, что ее уволили. По её словам, Google не выполнила соответствующих процедур перед увольнением, и сразу же приняла ее отставку, потому что сочла, что ее электронное письмо отражает «поведение, несовместимое с ожиданиями от менеджера Google».

Внезапный уход Гебру вызвал возмущение у многих сотрудников Google и других представителей технологической индустрии, которое продолжает нагнетаться. Вскоре после её ухода генеральный директор Google Inc. Сундар Пичаи написал в релизе для сотрудников Google, что компания расследует случившееся.

3 февраля Каннан заявил в Твиттере, что увольнение обеих женщин «нарушило, по его мнению, красную черту», и его заявление об уходе из компании является «местью за товарища по команде, который отстаивает то, во что я верю».

» Я знаю, что много получил от Google, но я также много получил от работы с моими коллегами, и считаю, что с ними поступили несправедливо », — написал он.

Бейкер заявил следующее:

«Я присоединился к компании из нескольких тысяч человек, которая осознала, что у нас проблема с высказыванием своих мнений. И, несмотря на то, что компания наняла более сотни тысяч новых сотрудников, она по-прежнему остается компанией с этой проблемой».

После того, как Керли и Гебру рассказали в Twitter о своем опыте работы в Google, HBCU 20×20 — социальная сеть для выпускников колледжей и университетов, которые исторически были учебными заведениями для афроамериканцев, отказалась от партнерства с Google. На прошлой неделе руководители пяти участников HBCU встретились с Сунларом Пичаи, чтобы обсудить отношения компании с этими учебными заведениями.

По информации, опубликованной Reuters, сотрудники Google потребовали от компании соблюдения прав и свобод людей и смены руководства исследовательского подразделения Google. Более 800 человек присоединились к профсоюзу, о создании которого было объявлено в январе 2021 года для усиления защиты рабочих мест, и более 2600 из 135 000 сотрудников Google в декабре 2020 года подписали письмо в поддержку Гебру.