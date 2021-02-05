Астана, 5 февраля, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что преступность в республике по итогам 2020 года сократилась на 37%. Об этом он сказал 5 февраля на встрече с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

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Министр сказал, что уменьшилось количество краж, разбоев, грабежей, хулиганства и изнасилований. Кроме того, за год сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, а также число смертельных случаев на дороге.

Тургумбаев представил Токаеву отчет о внедрении сервисной модели обслуживания, информационных технологий и новой кадровой политики в органы внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года из структуры МВД Казахстана было сформировано министерство по чрезвычайным ситуациям.

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