Москва, 5 февраля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В 2020 году средневзвешенная стоимость легкового авто на вторичном российском рынке составила 550 тыс. рублей. Об этом сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков на пресс-конференции.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автомобиль

Таким образом, за год средневзвешенная цена подержанных легковушек в России выросла на 10%.

По данным Целикова, средневзвешенная цена машин массового сегмента на вторичном рынке в 2020 году выросла также на 10%, до 450 тыс. рублей. Немного больше выросла средневзвешенная стоимость машин премиум-сегмента — на 11%, до 1,46 млн рублей.

Средневзвешенная стоимость авто рассчитывалась на основе объёмов реализации по каждой модели и году выпуска.

Целиков отметил, что в прошлом году на вторичном авторынке за цену в 1,5 млн рублей можно было купить хороший автомобиль. Это стало следствием того, что автолюбители предпочитали новым автомобилям подержанные премиальные машины в возрасте от трёх до семи лет.

Ранее Целиков сообщил, что в прошлом году на покупку новых легковых машин российскими автолюбителями было потрачено в общей сложности 2,5 трлн рублей.

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