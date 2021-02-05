Москва, 5 февраля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Студенты московских вузов возвращаются к очному формату обучения с 8 февраля 2021 года. Соответствующие меры предусмотрены в указе мэра Москвы от 5 февраля 2021 года №7-УМ.

Владимир Югасов ИА Красная Весна МГУ

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В документе прописано, что данное правило действует только для вузов, учредителями которых являются органы исполнительной власти Москвы.

Также указ предусматривает восстановление для студентов возможности пользоваться социальными картами для льготного проезда в общественном транспорте.