Москва, 5 февраля, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Основной период ЕГЭ начнётся 31 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора со ссылкой на обновлённый проект расписания экзаменов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

В этот день одиннадцатиклассники смогут сдать экзамены по географии, литературе и химии.

Наиболее массовый экзамен, по русскому языку, пройдёт в два дня: 3 и 4 июня.

Также, согласно проекту предварительного расписания, 7 июня пройдёт экзамен по профильной математике, 11 июня — по истории и физике, 15 июня — по обществознанию, 18 июня — по биологии и письменной части иностранного языка, 21 и 22 июня — по устной части иностранного языка, 24 и 25 июня — по информатике. Резервные дни назначены на 28 и 29 июня и 2 июля.

Для выпускников, которые не будут поступать в вузы, экзамены начнутся раньше — 25 мая. В этот день им предстоит сдать русский язык.