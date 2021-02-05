Тюмень, 5 февраля, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Тюменской области самыми востребованными на рынке труда являются разнорабочие. Это следует из годового отчёта регионального департамента труда и занятости населения.

Григорий Медведев. Грузчики на Волге (фрагмент). 1929

Самыми востребованными работодателями оказались неквалифицированные рабочие — 5923 заявки, водители автомобиля — 1667, сварщики-операторы — 810, бетонщики — 663.

Лидерами по размеру предложенных зарплат стали медики: медсестра-анестезист — 90 тысяч рублей в месяц, врач анестезиолог-реаниматолог — 85,9 тысячи рублей, врач-терапевт — 61,2 тысячи рублей. Самые низкие зарплаты у продавцов, страховых агентов и официантов.