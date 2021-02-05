Москва, 5 февраля, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Тему совместного освоения Россией и Японией Курильских островов надо закрыть, так как она абсолютно не нужна. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 5 февраля заявил главный эксперт дискуссионного «Меркурий-клуба» Владимир Микоян, выступая на круглом-столе «К новому этапу российско-японских отношений», организованном в пресс-центре REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Я хотел бы акцентировать внимание на тезисе о полезности для России Курильских островов и об их совместном хозяйственном использовании. Этот тезис был десятки лет назад вброшен японцами в качестве пробного шара. Чтобы посмотреть, как будет реагировать руководство РФ. Надо сказать, что в те годы у нас не было ни средств, ни политической воли к самостоятельному развитию этих островов и всего того, что их окружает. А это огромные морские акватории с огромными запасами даров моря. Так вот, тезис о совместном хозяйственном освоении оказался достаточно живуч. И всплывал регулярно. Он оказался востребован, и на переговорах Путина и Абэ принял совершенно зримые и выпуклые черты», — сказал Микоян.

Однако сейчас, как подчеркнул Микоян, времена кардинально изменились.

«Порой встречаются пессимисты, которые считают, что ситуация на Курилах такая же, какая была 30−40 лет назад. Они не удосуживаются разузнать, какое нынешнее положение дел. А нынешнее положение в общем отнюдь не печальное. Я бы даже сказал, что развитие Курил вступило в качественно новую фазу, — сказал Микоян. — Наша рыбоперерабатывающая промышленность, наконец-то, встала на Курилах на ноги. Началось строительство жилья. Произошли подвижки и в инфраструктуре. Теперь там доступен интернет. Там построены и будут строиться новые школы. Идет ремонт изношенного оборудования. На Курилах до недавнего времени не было асфальтированных дорог. На острое Шикотан был создан асфальтовый завод. Идет модернизация аэропорта «Менделеев».

Но теперь, как отметил Микоян, уже японцы не ведут разговора о совместной хозяйственной деятельности.

«И я считаю, что эту тему совместного освоения островов надо закрыть. И даже не употреблять этот термин. Он не нужен абсолютно. Но находятся люди, считающие, что без японских технологий нельзя переоборудовать котельную или построить баню. И что будто бы мы нуждаемся во [внешних] вливаниях в эти острова. В то же время нельзя искусственно наращивать население Курильских островов, пока там не решены житейские проблемы», — подытожил Микоян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее востоковед Анатолий Кошкин заявил, что когда речь идет о судьбе Курильских островов, то порой забывают, что в свое время японцы были готовы отдать СССР Хоккайдо, зато теперь они задались целью пересмотреть итоги Второй мировой войны.