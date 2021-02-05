Москва, 5 февраля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Россия оказалась готова к мировой эпидемии коронавируса за счет того, что заблаговременно проводила исследование этих вирусов. Об этом 5 февраля заявил вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Чехонин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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«Россия была готова к встрече с пандемией коронавируса. С 2003 года Россия вкладывала средства в изучение этих вирусов. У нас производилось изучение коронавирусов с фундаментальной точки зрения. И затем эти результаты удалось вложить в практическое русло», — сказал Чехонин.

Такие исследования в области вирусологии очень важны и их необходимо продолжать, отметил представитель РАН. Поэтому в России планируют создать институт фундаментальной вирусологии.