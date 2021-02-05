Орел, 5 февраля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Жителей аварийного дома № 38 по улице Металлургов экстренно расселяют в Орле. В пятиэтажном здании находится 167 помещений, уже закрыто 70 квартир, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе администрации города.

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Режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения конструкций дома был введён 29 января 2021 года. Представители администрации провели поквартирный обход, оповестили жителей об опасности. Для временного проживания жильцам предложили маневренный фонд и гостиницу «Русь», где также организовано питание. Городские власти оказывают помощь в перевозке вещей собственников в специально отведённое помещение на территории депо МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» в Северном районе Орла. Мэр города Юрий Парахин распорядился установить круглосуточное дежурство оперативных служб тех пор, пока не будут выселены все жители дома, а также поставить сигнальные маячки на здании и огородить его по всему периметру. В многоэтажке расположено 167 помещений, в том числе 145 — в частной собственности, 22 — в муниципальной. По данным на 5 февраля, уже закрыто 70 помещений. С 8 февраля здание отключат от коммуникаций.

Жилой дом общей площадью 3780,7 кв. метра был построен в 1970 году. В декабре 2017 года здание признали аварийным и подлежащим реконструкции, а в июне 2019 года — аварийным и подлежащим сносу.