Москва, 5 февраля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Когда речь идет о судьбе Курильских островов, то порой забывают, что в свое время японцы были готовы отдать СССР Хоккайдо, зато теперь они задались целью пересмотреть итоги Второй мировой войны. Об этом 5 февраля заявил политический обозреватель ИА REGNUM, востоковед, историк Анатолий Кошкин, выступая на круглом-столе в пресс-центре REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Забывают о том, что ради того, чтобы спасти свою страну, японцы были готовы отдать Хоккайдо. А теперь они задались целью пересмотреть итоги Второй мировой войны, — сказал Кошкин. — То, что говорят Суга и Абэ о четырех островах, это начало. Мне сами японцы говорили о том, что если они получат острова, то они потом будут добиваться всех «незаконно утраченных территорий». Надо иметь в виду, что претензии Японии к России не ограничиваются четырьмя островами. Хабомаи — это мелкие острова. И вокруг каждого маленького острова и камня морского — 200-мильная экономическая зона. Вчера политикан Судзуки, отсидевший срок за коррупцию, опять пробрался в японский парламент и призывал к тому, что надо добиться хотя бы одного острова. Для того, чтобы использовать богатые морские ресурсы в интересах Японии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кошкин рассказал о перспективах российско-японских отношений.