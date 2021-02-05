Мэрия Ярославля хочет получить миллионы за несуществующий проект
Ярославль, 5 февраля, 2021, 13:58 — ИА Регнум. «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля намерено взыскать неустойку с подрядчика, который занимался проектированием Карабулинской развязки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт арбитражного суда Ярославской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM ООО «Горкапстрой» (с марта 2020 года ООО «Горка») в 2016 году стало исполнителем муниципального контракта на сумму в 207 миллионов рублей по проектированию Карабулинской развязки в Ярославле. Работы не были выполнены, так как разработанное проектное решение не получило положительного заключения Главгосэкспертизы.
В конце 2020 года заказчик работ решил подать иск в арбитражный суд Ярославской области о выплате неустойки за непринятый проект развязки. До этого «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» в одностороннем порядке расторгло муниципальный контракт с подрядчиком.
«06.07.2020 года Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством.
Первое заседание арбитражного суда по делу состоится 18 февраля 2021 года, параллельно будет рассматриваться встречный иск ООО «Горка», которое не признает одностороннее расторжение муниципального контракта на проектирование развязки. Остается добавить, что сроки начала строительства самой Карабулинской развязки в мэрии Ярославля определили не ранее 2027 года.