Ярославль, 5 февраля, 2021, 13:58 — ИА Регнум. «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля намерено взыскать неустойку с подрядчика, который занимался проектированием Карабулинской развязки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт арбитражного суда Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Рисунок возможной развязки

Как ранее сообщало ИА REGNUM ООО «Горкапстрой» (с марта 2020 года ООО «Горка») в 2016 году стало исполнителем муниципального контракта на сумму в 207 миллионов рублей по проектированию Карабулинской развязки в Ярославле. Работы не были выполнены, так как разработанное проектное решение не получило положительного заключения Главгосэкспертизы.

В конце 2020 года заказчик работ решил подать иск в арбитражный суд Ярославской области о выплате неустойки за непринятый проект развязки. До этого «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» в одностороннем порядке расторгло муниципальный контракт с подрядчиком.

«06.07.2020 года Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством. 28.07.2020 года решение вступило в силу. Заказчик считает возможным реализовать свое право на получение неустойки в виде пени за просрочку сдачи работ до даты одностороннего расторжения Контракта. ООО «ГОРКА» в соответствии с п.8.2 Контракта надлежит оплатить неустойку в виде пени за период с 02.11.2016 года по 28.07.2020 года (1365 дней)… размер пени за просрочку сдачи работ на дату вступления расторжения в силу по 8.3 Контракта составляет 360 816 228,90 рублей, штраф за неисполнение обязательств по п.8.7 Контракта — 1 036 604,84 рублей. Общий размер неустойки, подлежащий уплате, составляет 361 852 833,74 рублей, — отмечается в претензии, отправленной подрядчику.

Первое заседание арбитражного суда по делу состоится 18 февраля 2021 года, параллельно будет рассматриваться встречный иск ООО «Горка», которое не признает одностороннее расторжение муниципального контракта на проектирование развязки. Остается добавить, что сроки начала строительства самой Карабулинской развязки в мэрии Ярославля определили не ранее 2027 года.