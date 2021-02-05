Эксперт рассказала, чем обернутся преимущества сжатой рабочей недели
Новосибирск, 5 февраля, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Обсуждая переход на четырёхдневную рабочую неделю, надо понимать, о каких именно изменениях рабочего времени идёт речь. Такое мнение ИА REGNUM высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом Новосибирского государственного университета экономики и управления Дина Константинова.
«Трудовой кодекс РФ не регламентирует максимальное или минимальное количество рабочих дней в неделю: в его ст. 91 речь идёт о нормальной продолжительности рабочего времени, которое не может превышать 40 часов в неделю. Соответственно, работодатель вправе устанавливать любые вариации графиков работы, а не только традиционные пятидневки по восемь часов или шестидневки по шесть часов. Главное — не превышать установленное законодательством ограничение. В случае целесообразности данного решения работодателем и сейчас может быть установлен график работы «четыре дня по десять часов», так называемая «сжатая» рабочая неделя. Об этом свидетельствуют и данные опроса портала SuperJob, по результатам которого 4% из опрошенных организаций уже внедрили такой режим работы, а 1% респондентов пробовали провести такой эксперимент», — отметила эксперт.
Кроме того, отмечает Дина Константинова, встаёт вопрос о размере оплаты труда.
Другой «плюс», по мнению экономиста — увеличение свободного времени работников, которое они могут потратить на отдых и проведение времени с близкими.
При этом данные опроса портала SuperJob показывают, что почти пятая часть респондентов (18%) планирует потратить ещё один выходной день «на дополнительную работу/подработку». Тем самым часть работников по сути нуждается не в дополнительном выходном дне, а в увеличении своих доходов. В то же время половина опрошенных действительно планирует использовать появившееся свободное время для отдыха (18%) и на семью/детей (32%).
«В целом представляется, что глобальный переход на сокращённую четырехдневную рабочую неделю может происходить только поэтапно, так как влечёт за собой существенные изменения и не только в трудовом законодательстве, но и в экономике страны в целом», — подчеркнула Константинова.