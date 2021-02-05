Москва, 5 февраля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. На сегодняшний день сложно сказать, какими будут отношения между Россией и Японией. Об этом 5 февраля заявил политический обозреватель ИА REGNUM, востоковед, историк Анатолий Кошкин, выступая на круглом столе «К новому этапу российско-японских отношений».

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Кошкин

«Произошли события, которые дают основания ожидать изменений в этих отношениях, — сказал Кошкин. — Было принято очень важное решение российских властей и лично президента РФ Владимира Путина о внесении дополнительно в Конституцию РФ положения о запрете отчуждения российской территории. Это очень важно. И преуменьшать значение этого события не следует. Японцам не следует уповать на термины «демаркация» и «делимитация» и так далее. Уже было разъяснение МИД РФ, что эти термины не имеют отношения к российско-японским переговорам. Господин Лавров тоже делал заявление о том, что мы не вели и не ведем с Японией переговоров о территории».

Как подчеркнул Кошкин, России от Японии не нужно ничего.

«Но в нашем мире не одна экономика всё определяет. Вопросы безопасности выходят на первый план. Все эти разговоры о пацифизме и неядерных принципах уже забыты. Перед нами уже государство с вооруженными силами, военные расходы которого превышают военные расходы таких государств, как Великобритания и Франция. А мы по-прежнему рассматриваем Японию как миролюбивую страну, — сказал Кошкин. — С японцами в действительности враждебные отношения. Более 80% японцев устойчиво заявляют о негативном отношении к нашей стране. Будь то СССР или Россия. И только 13% говорят о том, что испытывают более-менее позитивные чувства к нашей стране. СМИ Японии заряжены на то, чтобы сеять не только вражду, но и ненависть к нашему государству».

Как подчеркнул Кошкин, то, что американцы объявляют РФ масштабную войну по всему фронту, «неизбежно скажется и на политике японского государства».