Вашингтон, 5 февраля, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Хранение и транспортировка российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V» не требуют поддержания сверхнизкой температуры в отличие от некоторых других препаратов. В этом одно из преимуществ «Спутника V», заявили специалисты трех американских университетов в опубликованной 5 февраля беседе с ТАСС.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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Инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете (штат Калифорния) Дин Уинслоу предположил, что «Спутник V» сыграет важную роль в борьбе с пандемией. Комментируя статью о препарате в медицинском журнале The Lancet, он отметил, что её эффективность по итогам третьей фазы испытаний составила 91,6%, тогда как у вакцин Pfizer и Moderna — 95%.

«Поскольку это ДНК-вакцина, она не требует хранения и перевозки при сверхнизких температурах, как РНК-вакцины», — сказал Уинслоу.

Такой препарат можно хранить в обычном холодильнике, добавил руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета (штат Массачусетс) Дэниел Курицкис. Это большое преимущество, ведь вакцину можно доставить в те страны, где нет условий для хранения при сверхнизкой температуре.

«Это означает, что в некоторых странах ее значительно проще применять», — констатировал Курицкис.

Он считает вакцину одним из препаратов, способных «положить конец пандемии коронавируса».

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Инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур согласился с коллегами, что условия доставки составляют премущество вакцины, но подчеркнул, что в вакцинации самое важное — эффективность и безопасность.

«Она выглядит очень многообещающе. Это потрясающая новость», — сказал Макартур о препарате.

Технологию производства вакцины он назвал весьма интересной. Этот подход отличается от использованного для вакцин от Johnson & Johnson и Оксфордского университета, где также задействовали аденовирусный вектор, но взятый у шимпанзе.

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