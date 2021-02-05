Алма-Ата, Казахстан, 5 февраля, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Согласно предварительным итогам, за 2020 год снижение ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составило 3,9%. Об этом 5 февраля рассказал на пресс-конференции председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович на заседании Межправительственного совета ЕАЭС в Алма-Ате.

Primeminister.kz Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе

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"По предварительным данным, по итогам 2020 года некоторое снижение ВВП ожидается, уточненные данные будут несколько позднее, но пока это оценивается в 3,9%», — сказал он.

При этом Мясникович также рассказал, что, по прогнозам ЕЭК, 2021 год должен быть успешным, ожидается рост экономик стран-участниц ЕАЭС на 3,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что страны ЕАЭС должны активно расширять географию сотрудничества.