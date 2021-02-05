Москва, 5 февраля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Всероссийская перепись населения состоится в сентябре 2021 года. Об этом журналистам заявил замглавы Росстата Павел Смелов.

Дарья Драй ИА REGNUM Граждане РФ

«Было принято решение, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести ее в сентябре. Более точная дата будет определена постановлением правительства», — сказал Смелов.

По его словам, ключевой причиной переноса даты проведения переписи является «не совсем ясная картина» с пандемией коронавируса в стране.

Смелов подчеркнул, что в России наблюдается стабилизация ситуации, однако специалисты пока не могут сказать, как эта ситуация будет развиваться в дальнейшем.

Специалист также отметил важность проведения вакцинации населения для формирования коллективного иммунитета.

Ранее Всероссийская перепись населения должна была состояться в октябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса её перенесли на апрель 2021 года.