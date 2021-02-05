Москва, 5 февраля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оценке деятельности губернаторов и органов исполнительной власти регионов страны по 20 показателям. Стоит отметить, что он увеличил критерии оценки эффективности работы российских губернаторов на пять пунктов, в 2019 году этих показателей было 15, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Абрамов.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

«А еще ранее рейтинг губернаторов составлялся интегральным исследованием на основе шести тематических модулей. Причем один из них был базовый, а со второго по шестой были маркерными, корректирующими.

При составлении рейтинга использовались в основном данные опроса общественного мнения, доклад правительства и различные рейтинги регионов.

Теперь с 2017 года список критериев расширялся. Ключевые отличия же показателей нынешнего приказа от предыдущего в том, что в него не вошли показатели количества высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, оценка производительности труда в базовых несырьевых отраслях, уровень естественного прироста населения и доступности жилья, а также доля городов в регионе с благоприятной городской средой.

А добавились пункты про долю граждан, занимающихся спортом, отнесены численность волонтеров, объем жилищного строительства, а также условия для воспитания гармоничной личности, культурные мероприятия и «цифровая зрелость» региональных органов власти.

Основным фактором оценки работы российских губернаторов стало отношение к населению, к его здоровью и уровню жизни. То есть власть в очередной раз показала, что поворачивается к народу лицом и заботится о нем.

Это, собственно, было ранее озвучено во всех посланиях президента, а также закреплено в Указе президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Сбой или снижение показателей в любой из вышеперечисленных сфер, будет сигналом для перемен в регионе. И наоборот, те регионы (губернаторы), которые смогут добиться результатов, смогут получить дополнительные средства на развитие своих регионов.

Безусловно, это обдуманное и рациональное решение главы государства, которое должно принести положительные результаты», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы российских губернаторов.

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