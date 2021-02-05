Москва, 5 февраля, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM проходит круглый стол на тему «К новому этапу российско-японских отношений».

Круглый стол: «К новому этапу российско-японских отношений»

В ходе мероприятия будут рассмотрены различные аспекты политических, экономических и иных связей двух стран, предложены пути ухода от вредной политики конфронтации и насаждения враждебности друг к другу.

Участники круглого стола:

В.К. Зиланов — профессор, замминистра рыбного хозяйства СССР;

В.П. Зимонин — дин, профессор;

М.А. Колеров — гл. редактор ИА REGNUM;

А.А. Кошкин — дин, профессор;

Ю.В. Крупнов — политолог, публицист;

В.С. Микоян — главный эксперт «Меркурий-клуба»;

А.Ю. Плотников — дин, профессор;

И.А. Кульнев — зам. председателя АРСИКО.