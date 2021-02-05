Санкт-Петербург, 5 февраля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, вакцинируют от коронавируса перед началом тренировок к параду в честь Дня Победы, который состоится 9 мая на Дворцовой площади Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

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Как сообщили 5 февраля в пресс-службе ЗВО, прививку препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») получат более полутысячи военнослужащих, готовящихся к участию в параде.

«Вакцинация военнослужащих будет проведена в пунктах постоянной дислокации с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и проведением предварительного медицинского осмотра личного состава на наличие противопоказаний к препаратам», — отметили в пресс-службе.

Как и в прошлом году, во время тренировок солдаты и офицеры будут находиться в медицинских масках и перчатках, а все места репетиций парада будут обрабатывать дезинфекторами до и после тренировок.

От общевойсковой армии ЗВО в петербургском параде будут участвовать более пятисот военнослужащих и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, зенитно-ракетные комплексы С-400, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».