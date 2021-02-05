Астана, 5 февраля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Страны ЕАЭС должны активно расширять географию сотрудничества. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза.

Government.ru Заседание Евразийского межправительственного совета

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"Укрепление сотрудничества с государствами Содружества независимых государств — уже идёт серьёзно работа и по сопряжению и ЕАЭС и китайского проекта «Один пояс — один путь». Это важный этап построения большого евразийского партнёрства, пространства для совместного развития», — заявил Мишустин.

Стратегия Союза создаёт основу для принципиально нового уровня международного позиционирования нашего интеграционного объединения, и эти возможности необходимо активно использовать, отметил он.

«Расширение географии сотрудничества всегда помогает наращивать торговый оборот, укреплять взаимодействие в самых разных странах, упрощать административные процедуры. А главное, это поможет усилить позиции ЕАЭС на международной арене», — указал премьер-министр.