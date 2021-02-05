Алма-Ата, Казахстан, 5 февраля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Дорожная карта по углублению интеграции работы налоговых служб стран ЕАЭС подготовлена, и страны Союза должны предоставить свою реакцию по ней. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза.

Government.ru Премьер-министр России Михаил Мишустин

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«Последние несколько лет налоговые службы многое сделали для снятия существующих барьеров. Продолжим курс на углубление интеграции по этому направлению. Соответствующая дорожная карта разработана», — заявил Мишустин.

«Мы ожидаем, что партнёры уже в скором времени предоставят свою позицию по ней, чтобы можно было начать действовать», — отметил он.