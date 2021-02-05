Калуга, 5 февраля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В 2020 году восемь должников по алиментам, уклоняющихся от выплаты денежных средств родным детям и скрывающихся от закона, были признаны безвестно отсутствующими, сообщил 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

По его словам, с 2018 года на законодательном уровне упрощён порядок принятия решения судами о признании должника безвестно отсутствующим. Если сотрудники УФССП России по Калужской области после проведения действий по розыску алиментщика в течение одного года не устанавливают его местонахождение, то взыскатель имеет право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим, а документы для подтверждения факта отсутствия должника суду предоставляют судебные приставы. Для взыскателя алиментов это позволит оформить на ребенка финансовую поддержку от государства в форме пенсии, назначаемой в связи с утратой кормильца.

«Признание судом скрывающегося от уплаты алиментов должника безвестно отсутствующим влечёт для него ряд негативных последствий. Например, он не сможет взять кредит, официально устроиться на работу. Кроме того, такого гражданина можно будет снять с регистрации, где он проживал совместно с взыскателем или ребенком, брак с ним будет расторгаться в упрощенном порядке, а над его имуществом при наличии такового может быть установлено доверительное управление», — сказал Артём Залогин.