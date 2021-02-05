Санкт-Петербург, 5 февраля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут отправиться на туристическом поезде по круговым маршрутам Москва — Москва и Санкт-Петербург — Санкт-Петербург. Продажу билетов на туристический поезд открыла частная компания «Гранд Сервис Экспресс», известная своими пассажирскими поездами в Крым.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд компании «Гранд Сервис Экспресс»

В рамках круговой туристической поездки поезда будут останавливаться для обзорной экскурсии в Великом Новгороде ( 13:30—23:00 ), Петрозаводске и горном парке Рускеала ( 16:25—18:15 ) в Карелии.

«В программу путешествия входит трёхразовое питание в пути следования, развлекательная и экскурсионная программа», — уточнили в компании.

В составе поезда одноэтажные купейные вагоны, а также вагон-ресторан. Время в пути составит 59 часов с отправлением из Москвы в Москву, и 37 часов — из Петербурга в Петербург.

Из Москвы поезд отправится с Ленинградского вокзала 20 февраля в 22:15 и прибудет обратно 23 февраля в 9:30. Из Санкт-Петербурга поезд отправится 21 февраля в 9:55 с Витебского вокзала и прибудет обратно на Ладожский вокзал 22 февраля в 23:03.

Стоимость пакетного тура из Москвы в Москву составляет в купейных вагонах — 19 тыс. рублей/взрослый/нижняя полка, 15,1 тыс. рублей/взрослый верхняя полка.

Стоимость пакетного тура из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург составляет с проездом в купейных вагонах — 15 тыс. рублей/взрослый/нижняя полка, 12,1 тыс. рублей взрослый верхняя полка.

«Детям до десяти лет предоставляется проезд по детскому тарифу, проезд детей до пяти лет бесплатный, без предоставления места», — резюмировали в компании.