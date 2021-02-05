Георгиевск, Ставропольский край, 5 февраля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вынесен приговор жителю поселка Приэтокского Георгиевского района, который из хулиганских побуждений кинул в людей гранату. Признанному виновным в незаконном обороте оружия, покушении на убийство и умышленном причинении телесных повреждений дали 13 лет колонии строгого режима, сообщили 5 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Напомним, резонансный случай произошел 10 мая 2020 года в поселке Приэтокском. Соседи 67-летнего обвиняемого отмечали день рождения во дворе своего дома. Выпившему пенсионеру не понравилось их шумное поведение, и он через забор бросил в их двор гранату.

При взрыве получили травмы различной степени тяжести 19 человек, в том числе 11-летний мальчик и 16-летняя девушка. При попытке задержать пенсионера он ранил ножом еще одного мужчину.

Суд установил, что подсудимый имел конкретные намерения на убийство своих соседей и их гостей, однако довести свой умысел до конца не сумел по не зависящим от него обстоятельствам.

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