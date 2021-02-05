Санкт-Петербург, 5 февраля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Петербурге снизилось число вновь выявленных зараженных коронавирусом. Об этом 5 февраля сообщает оперативный штаб. За последние сутки в городе подтвердили еще 1463 случая заражения. Это второй результат по стране, и он на 108 случаев меньше, чем днем ранее. Он также является самым низким с начала 2021 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи в Петербурге

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Всего за время пандемии в Северной столице вирусом заразились 342 392 человека, если судить по официальным данным. В реальности же, как указывали сами власти, переболели COVID-19 уже около 1,5 млн петербуржцев.

Выздоровели с начала пандемии 243 475 горожан, включая 3012 человек за последние сутки.

Добавим, в России за сутки подтвердили еще 16 688 случаев заражения, их общее количество достигло 3 934 606.