Кострома, 5 февраля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Полиция ищет людей, разбивших окна в костромском офисе «Единой России». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Молоторенко Офис «Единой России»

В ночь с 3 на 4 февраля неизвестные выбили стекла в двух окнах здания, где размещается городской офис партии и «Молодой гвардии Единой России». Сейчас полиция проводит проверку по факту инцидента. Установить, кто повредил стёкла, полицейские пока не смогли. Новые стёкла в офисе уже вставили.

Костромские СМИ высказывают версии политической подоплёки поступка. Напомним, похожий инцидент в Костроме случился в 2012 году. Тогда трое человек — двое юношей и девушка разбили стекла в том же офисе партии на улице Горной. Также в 2010 году с фасада общественной приемной председателя «Единой России» на улице Симановского неоднократно воровали российские флаги, в 2004 году неизвестные черной краской замазали стены, крыльцо и табличку офиса.