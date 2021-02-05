Благовещенск, 5 февраля, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Приамурье получит из Росрезерва более 1,5 тыс. тон бензина. Первые 500 тон уже прибыли в Белогорск и в течение 5 февраля должны были поступить в Благовещенск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экономического развития и внешних связей региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

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Как пояснил начальник управления топливно-энергетического комплекса Сергей Гололобов, 320 тонн топлива прибудет в Приамурье к 7 февраля. Ещё 700 тонн ожидают в ближайшие дни.

Помимо этого в Приамурье начнёт поступать бензин с возобновившего работу Хабаровского НПЗ. Топливо должно прибыть в область в объёме по 400 тонн 5 и 6 февраля.

Власти Приамурья заявили, что ситуация с бензином нормализуется в начале следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока образовался дефицит бензина. В Хабаровском крае, несмотря на заверения властей и руководства НПЗ о стабилизации с поставками бензина, ситуация остаётся сложной. Очереди автомобилистов на АЗС по-прежнему стоят, перекупщики предлагают на популярных сайтах бензин по запредельным ценам, а также продают места в очередях на заправках.