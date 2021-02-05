Калуга, 5 февраля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Калужской области 1788 гектаров молодых хозяйственно ценных пород переведены в 2020 году в категорию лесов, что почти на 300 гектаров больше, чем в 2019 году. Об этом 5 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области В Калужской области ежегодно увеличивается площадь восстановления лесов.

Чтобы сеянцы вновь стали лесом, должно пройти не менее семи-восьми лет. За это время они должны вырасти настолько, чтобы их кроны сомкнулись, а количество деревьев главной породы на гектар соответствовало правилам лесовосстановления. Благодаря региональному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» ежегодно увеличивается и площадь восстановления лесов. Например, в 2020 году на эти цели из областного и федерального бюджетов было выделено свыше 21 млн рублей. Калужские лесоводы перевыполнили план на 9% и провели работы на площади 3709,41 га.

По мнению руководителя министерства природных ресурсов и экологии области Владимира Жипы, ввод молодняков категории хозяйственно ценных пород — важнейший этап масштабной работы. Ему предшествует сбор семян, выращивание и посадки сеянцев, уход за молодыми елями, соснами, дубами и ясенями, которые восполняют утраченные лесные ресурсы.

«За этими молодняками и в дальнейшем будет проводиться уход, который позволит сформировать высокопродуктивные лесные насаждения», — подчеркнул Владимир Жипа.