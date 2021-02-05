Москва, 5 февраля, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Скорее всего, президент США Джо Байден будет считать российским вмешательством любую попытку разоблачения американских преступлений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал высказывание Байдена о том, что дни, когда США сдавались перед лицом «вмешательства» России в выборы, прошли.

(сс) EJ Hersom Джо Байден

«Трудно сказать, что Байден сочтет вмешательством в выборы. На фоне той массовой фальсификации результатов голосования, которую демократы учинили и на выборах президента США, и на выборах сенаторов от Джорджии, никакое вмешательство не может подорваться репутацию страны больше, чем собственные преступления Демократической партии, — сказал Вассерман. — И именно для того, чтобы хоть как-то эти преступления замаскировать, Байден, несомненно, будет пытаться переложить вину со своей головы на здоровую и объявить российским вмешательством любую попытку разоблачения этих преступлений. Как он будет нас за эти разоблачения наказывать? Очевидно, что очередной порцией санкций на ровном месте. Что они могут сделать еще? И кстати, по поводу самого термина «санкции».

Как полагает Вассерман, этот термин США употребляют совершенно неправомерно.

«Под словом санкции в международном праве понимаются действия против какой-то страны, санкционированные на международном уровне. Конкретно на уровне Совбеза ООН. Всё, что делается без такой санкции, квалифицируется в лучшем случае как преступный беспредел. Чем, собственно, американцы и занимаются», — сказал Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман заявил, что если президент США Джо Байден считает антироссийскую политику прежнего главы Белого дома Дональда Трампа недостаточной, то ему осталось только развязать ядерную войну.