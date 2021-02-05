Рим, 5 февраля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Итальянский автопроизводитель Automobili Estrema показал первые тизеры гиперкара Fulminea с твердотельным аккумулятором. Изображения авто распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Automobili Estrema Тизер гиперкара Fulminea

Несмотря на то, что большая часть будущей новинки скрыта под тканью, видно, что авто получило роскошные формы.

В компании сообщили, что 1500-килограммовый гиперкар будет приводиться в движение четырьмя электромоторами общей производительностью 2040 «лошадей», которые питаются от батареи емкостью 100 кВт-ч. Такой агрегат набирает 320 км/ч всего за 10,0 секунд. Дальность хода электрокара равна 520 км (по циклу WLTP).

Аккумуляторные батареи для новинки создают компании Avesta Battery Engineering и IMECAR Elektronic. Старт сборки машины запланирован на 2023 год.

Ранее компания Mercedes-AMG выпустила видеотизер нового серийного экземпляра гиперкара Mercedes-AMG One. Однако серия авто ограничится 275 экземплярами. Ожидается, что производительность гибридного агрегата модели будет более 1200 «лошадей».

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