Калуга, 5 февраля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Калужской области в 2020 году потребление электроэнергии составило 7 млрд 65 млн киловатт-часов, что на 3,6% выше, чем в 2019 году, сообщили 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Фото пресс-службы «Калугаэнерго» На энергообъекте

Область в качестве одного из пилотных регионов продолжала реализовывать инновационные проекты по внедрению технологий цифровизации электросетевого комплекса, строились новые энергообъекты. Так, в 2020 году достроена и введена в эксплуатацию подстанция 110/10 кВ Михали. С её вводом в эксплуатацию планируется разгрузка подстанций Шанская и Передел, появится возможность новых технологических присоединений. Завершено строительство подстанции 110/10 кВ Университет, распределительного пункта для энергоснабжения кампуса МГТУ им. Баумана. В районе деревни Пучково правобережья Калуги появился резерв мощности, в том числе для новых технологических присоединений. Реконструированы подстанция 110/10 кВ Квань, подстанции 35 кВ Федорино и Мятлево. Всего калужские энергетики осуществили около семи тысяч технологических присоединений энергоустановок заявителей к электрическим сетям, в том числе более шести тысяч — для льготных групп потребителей.

В 2020 году в электроэнергетику Калужской области было инвестировано более 3,4 млрд рублей.