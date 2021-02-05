Сеул, 5 февраля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В сети появились первые снимки самого компактного кроссовера Hyundai с индексом AX-1, сделанные во время ходовых испытаний в зимних условиях. Фотографии авто размещены на сайте Carscoops.

Carscoops Новый кроссовер Hyundai AX-1

В модельной линейке новинка разместится ниже Hyundai Bayon и Hyundai Venue. Длина кроссовера не будет превышать 3,7 метра.

Автопроизводители оснастят авто атмосферным двигателем объёмом 1,2 л максимальной мощностью 83 л. с. Покупателям также будет доступна версия с турбированным мотором объёмом один литр и производительностью 100 «лошадей». Обе силовые установки агрегатируются с пятискоростной «механикой» либо с «роботом».

Ранее стало известно, что в апреле 2021 года компания Hyundai планирует представить минивэн под названием Custo. Он оснащён двигателем рабочим объёмом 1,5 литра и мощностью 170 л. с. Также в линейке агрегатов присутствует двухлитровый мотор производительностью 240 «лошадей».

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