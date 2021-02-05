Чита, 5 февраля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края ищут способы снижения цен на автомобильное топливо. Судя по информации пресс-службы регионального правительства, стоимость литра дизтоплива вплотную подобралась к отметке в 60 руб. за литр, подорожали все марки бензина.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Как пояснил зампред правительства Забайкальского края Александр Бардалеев, это произошло на фоне возросшей оптовой цены топлива на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой Биржи (цены поднялись до 22,9%, на 10 469 рублей за тонну).

По словам чиновников, из-за дефицита, образовавшегося на внутреннем рынке нефтепродуктов, бензин в Забайкалье вырос на 1 рубль 80 копеек. Минимальное повышение произошло у компании «Роснефть» в среднем до 25 копеек за литр.

«Сегодня средние цены по краю варьируются: на 92-й — от 44,21 рубля до 50,48 рубля за литр, на 95-й — от 46,45 рубля до 52,99 рубля за литр, на дизельное топливо от 51,6 рубля до 58,25 рубля за литр», — сказал Александр Бардалеев.

По его словам, в Минэнерго РФ уже направлена просьба об увеличении поставок бензина в Забайкалье.

Как уже сообщало ИА REGNUM, тем временем в Хабаровском крае, несмотря на заверения властей и руководства НПЗ о стабилизации с поставками бензина, ситуация остаётся сложной. Дошло до того, что продают не только бензин, но и место в очереди. Подобных объявлений в интернете достаточно. В основном литр бензина предлагают за 90−100 рублей плюс доставка.

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