Санкт-Петербург, 5 февраля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Ночь на пятницу, 5 февраля, в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала текущей зимы, минимальная температура воздуха составила минус 19,5 градуа. Об этом 5 февраля сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный собор

Синоптик напомнил, что до этого холоднее всего было 16 января, тогда температура воздуха опускалась до минус 18,0 градуса.

Что касается прогноза на пятницу, то в течение дня метеорологические условия будут определяться тыловой частью ушедшего на юго-восток циклона. Пока он продолжит подбрасывать в регион очаговые облака, которые местами станут причиной небольшого снега.

«При этом температурный фон будет на 9−10 градусов ниже положенных по климату значений», — уточнил Леус.

Температура воздуха −13… −15 градусов, по Ленинградской области −12… −17 градусов. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.