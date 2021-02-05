Берлин, 5 февраля, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В сети появились фотографии серийного варианта электрического кроссовера Volkswagen ID.6 X. Снимки размещены на сайте министерства промышленности КНР.

База министерства промышленности КНР Volkswagen ID.6

По габаритам новинка схожа со стандартной моделью Touareg. Её длина составляет 4876 мм, а межосевое расстояние между колёсами равно 2965 мм.

Экстерьер электрокроссовера выполнен в духе концепт-кара ID. Roomzz. Отличается ID.6 X от этого концепта только оконными рамками, зеркалами заднего вида, более традиционными задними дверьми, а также миндалевидными фонарями головного света.

Авто имеет трёхрядный семиместный салон. Построен ID.6 X на модульной «тележке» MEB, которая была разработана специально для электромобилей.

В движение Volkswagen ID.6 X приводит электрический мотор производительностью 204 л. с., питающийся от литий-ионной батареи на 70 кВт-ч. Дальность хода модели равна 450 км.

Ранее компания Volkswagen сняла с производства свой самый компактный седан Ameo, выпускавшийся для авторынка Индии с 2016 года. Такое решение руководством было принято в связи с его низкими продажами.

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