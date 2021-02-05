Ярославль, 5 февраля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. 3 февраля Арбитражный суд Ярославской области признал обоснованным и удовлетворил заявление о банкротстве ОАО «Ярославский хлебозавод № 4». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Хлебозавод № 4

Производство хлебобулочных изделий завод остановил ещё в августе 2020 года. С иском в суд обратилось ООО «Тондо», которое поставляло на завод сырьё. Завод задолжал ему 1,6 млн рублей.

Общая сумма долгов принадлежащего областным властям предприятия составляет 37 миллионов рублей. Суд ввел процедуру наблюдения до 2 июня 2021 года. Временным управляющим назначен Михаил Вахрамеев.

О тяжёлом положении завода ранее сообщало ИА REGNUM. В августе региональные власти сообщили о том, что сдадут предприятие в аренду «Комбинату социального питания», чтобы сохранить коллектив. После этого никаких известий о том, что завод заработал, не поступало.