Змеиногорск, Алтайский край, 5 февраля, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Установленная два года назад в Змеиногорске (Алтайский край) модульная котельная в прямом смысле слова отравляет жизнь местным жителям. Как сообщают «Вести-Алтай», из её труб в большом количестве вылетает горящая зола и, оседая на домах, повреждает имущество, в том числе — пластиковые окна, скапливаясь на подоконниках.

Цитата из видео Котельная засыпает сажей Змеиногорск

По итогам проверок, организованных по жалобам местного населения, было выявлено превышение нормативов вредных выбросов.

Между тем, в Алтайском центре управления регионом со ссылкой на информацию, полученную в администрации Змеиногорского района, известили, что проблема решается и назвали её причины — неполадки в системе золоудаления из-за неправильной установки датчиков, а также — несоответствия датчиков давления.

По словам местных чиновников, новые датчики уже закуплены, проводится из поочередная замена.