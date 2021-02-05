Алма-Ата, Казахстан, 5 февраля, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В России создаётся мобильное приложение «Работа в ЕАЭС» для облегчения трудовой миграции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность».

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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«Мы ожидаем, что за единым фасадом мобильного приложения будут находиться национальные системы национальных миграционных сервисов — мы уже к этому приступили, чтобы всё в порядке было с въездом. Мне кажется, это будет классный, бесшовный сервис для всех желающих найти работу в наших странах. И почти все вопросы, связанные с работой и пребыванием в России, можно будет решить до переезда, не прибегая к услугам иногда недобросовестных посредников», — заявил Мишустин.

Предполагается, что работа над сервисом будет завершена в начале 2022 года», — указал он.